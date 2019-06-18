За неналежне надання послуг доведеться сплатити пеню

У ЛЮТОМУ 2017 РОКУ ДО ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ (ДАЛІ — ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МЦ З НАДАННЯ БВПД) ЗВЕРНУЛАСЯ ОСОБА ПОХИЛОГО ВІКУ, ВЕТЕРАН ВІЙНИ, ЖИТЕЛЬ МІСТА ТЕРНОПОЛЯ ПАН ВОЛОДИМИР. ВІН ПРИЙШОВ ІЗ ПРОХАННЯМ НАДАТИ ЙОМУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ ДЛЯ ЗАХИСТУ ЙОГО ПРАВ СПОЖИВАЧА ТА СТЯГНЕННЯ ПЕНІ ЗА ПРОСТРОЧЕННЯ ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ. 2 лютого 2017 року наказом Тернопільського МЦ з надання БВПД ухваленно рішення про надання заявнику вторинної правової допомоги як особі пільгової категорії відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу». З розмови із заявником стало відомо, що в липні 2016 року він передав свій мобільний телефон для проведення ремонту до сервісного центру. Приватний підприємець, який проводить свою діяльність у цьому сервісному центрі, взяв на себе зобов’язання поремонтувати мобільний телефон у 14-денний термін з дня прийняття пристрою. З невідомих для заявника причин приватний підприємець не виконав взяті на себе зобов’язання з ремонту мобільного телефону у визначений сторонами термін. У зв’язку із цим заявник звернувся до приватного підприємця з відповідною заявою-претензією, проте це результату не дало. Лише після повторних звернень до приватного підприємця останній виконав взяті на себе зобов’язання з ремонту мобільного телефону і повернув його заявнику — в січні 2017 року. Заявник, будучи обурений фактом неналежного виконання приватним підприємцем взятих на себе догов ірних зобов’язань, звернувся до Тернопільського МЦ з надання БВПД із проханням надати адвоката для звернення до суду із заявою про захист прав споживачів та стягнення з приватного підприємця пені за прострочення терміну виконання ремонтних робіт. Для надання заявнику правової допомоги Тернопільським МЦ із надання БВПД призначено адвоката Г. М. Саламандру. Адвокат підготував і подав до суду відповідну позовну заяву. Під час розгляду цивільної справи судом адвокатові вдалося довести факт порушення приватним підприємцем вимог ч. 5 ст. 10 Закону України «Про захист прав споживач ів» за прострочення виконання ремонтних робіт мобільного телефону на 175 днів. Із врахуванням цього, адвокатом подано позовні вимоги до приватного підприємця про стягнення з останнього в користь заявника пені на загальну суму 9450 грн. Рішенням Тернопільського міськрайонного суду позовні вимоги адвоката задоволено повністю і присуджено приватному підприємцеві сплатити в користь заявника вказану суму коштів у вигляді пені за прострочення виконання ремонтних робіт. За отриманням безоплатної правової допомоги громадяни можуть звертатися до Тернопільського місцевого центру з надання БВПД, який міститься за адресою: м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7, контактний телефон: (0352)52-15-20, 068-355- 13-63. Адреси структурних підрозділів Тернопільського місцевого центру — бюро правової допомоги: — м. Бережани, вул. Банкова, 6; — смт Козова, вул. Дорошенка, 3; — м. Підгайці, вул. Шевченка, 2-А; — смт Підволочиськ, вул. Д. Галицького, 80; — м. Теребовля, вул. Кн. Василька, 150. Окрім того, в Україні діє єдиний номер із надання безоплатної правової допомоги — 0-800-213-103. Зателефонувавши за ним, ви зможете уточнити актуальну інформацію щодо осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, змін у законодавчій базі стосовно її надання, актуальні адреси та контакти центрів у всіх регіонах України. Ця телефонна лінія працює цілодобово. Дзвінки у межах України — безкоштовні. Ірина МАКСИМЮК, заступниця начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.