Під час воєнного стану індивідуальні консультації не надаються. Скористайтеся «гарячою лінією»

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. У зв’язку із запровадженням на всій території України воєнного стану Державна податкова служба України та її територіальні органи тимчасово призупинили надання відповідей на звернення підприємств, установ та організацій, звернення громадян, звернення платників податків про надання індивідуальних податкових консультацій, запити на інформацію, що не стосуються правового режиму воєнного стану, військової діяльності, надання медичної допомоги, евакуації населення тощо.

Це зумовлено положеннями підпункту 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ), відповідно до якого для платників податків та контрольних органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС. Такі зміни до ПКУ були внесені Законом України від 3 березня 2022 року за номером 2118 – ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану».

Розгляд звернень та надання індивідуальних податкових консультацій і відповідей на запити на інформацію буде відновлено після припинення або скасування воєнного стану на території України.

В територіальних органах ДПС працюють «гарячі лінії» для надання консультацій платникам податків https://tax.gov.ua/data/files/266745.docx.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області