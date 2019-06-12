Зі Львова з перемогою

Минулої неділі вже вчетверте відбувся традиційний Львівський напівмарафон. Окрім головного забігу, організатори провели також дитячі старти на дистанціях 100, 500 і 1000 метрів.

І на найдовшому з цих відрізків у суперечці дівчат віком до тринадцяти років не було рівних вихованці Зборівської ОДЮСШ Аліні Посівайло.

Для підопічної Володимира Небельського це вже не перший успіх на престижних стартах. Нещодавно, скажімо, юнка стала переможницею чемпіонату області в своїй віковій групі в бігу на 1500 метрів.

На фото: Аліна ПОСІВАЙЛО зі своїм наставником Володимиром НЕБЕЛЬСЬКИМ після перемоги у Львові.

Фото з архіву Володимира НЕБЕЛЬСЬКОГО