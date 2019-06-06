Зразки заяв для отримання ліцензій

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Для отримання ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального платникам рекомендовано подавати заяви на паперових носіях за формами, передбаченими листом ДФС від 30 травня 2019 року за номером 17014/7/99-99-12-01-01-17 (додатки 1,2).

Додаток 1. «Заява щодо ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним», яку розроблено для програмного забезпечення «Ліцензування пального»;

Додаток 2. «Заява щодо ліцензій на право зберігання пального», яку розроблено для програмного забезпечення «Ліцензування пального».

Варто нагадати, що з першого липня 2019 року запроваджено ліцензування видів господарської діяльності з виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним. Більш детально про отримання ліцензій йдеться у згаданому листі.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області