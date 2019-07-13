Перші рішення і кроки команди ЗЕ викликають, м’яко кажучи, неоднозначну реакцію українського суспільства. Відома українська журналістка, міжнародна медіатренерка, громадська діячка і письменниця Зоя Казанжи вважає, що Україна стрімко наближається до катастрофи. — Виходить, 13 тисяч людей полягли, щоб Зеленський тепер здавав Україну прямо в лапи Кремлю? — іронічно запитує Зоя Казанжи. — І щоб народ знову повернувся до своєї звичної жуйки — з першого липня показують «Сватів». Ну і генерала СБУ, який займався планом розгону Майдану, призначено заступником голови СБУ — це для «вишеньки на торті». 13 тисяч людей загинули, майже два мільйони залишились без домівок, щоб повернулись у країну портнови і компанія; щоб 16-річна дівчина понесла покарання за одиночний пікет проти Зеленського; щоб Кучма вів переговори із сепаратистами на їхніх умовах, а Генштаб віддав наказ «не стріляти»; щоб суд скасував назви проспектів Шухевича і Бандери; щоб недолугий Данилюк загубив, а потім знайшов спеціально обладнану кімнату в РНБО; щоб «партія Шарія» змогла балотуватися в Раду; щоб усі колишні зрадники і «п’ята колона» весело й вдоволено потирали руки, тішачись приходом до влади «своїх». Це — реванш. Вони чекали й дочекалися нарешті. Наші українські суди, які завжди тримали ніс за вітром, відреагували першими. Нашим судам і не потрібні спеціальні вказівки — вони все зчитують із владних губ. Країна легко здає позиції, які утримувала всі п’ять років. Політичні зомбі з минулого пожирають наше майбутнє. І це ще партія «Слуга народу» не виграла парламентські вибори. У парламент прийдуть нові обличчя, звісно. Артист «95 кварталу» Юзик, наприклад. Він балотується в Кривому Розі по 33- му округу. А по 32-му балотується подруга його дружини. А по 31-му округу — двоюрідний брат мами Юзика. Ви розумієте, яка потужна команда зайде в Раду? Через півроку нам нинішній парламент буде здаватися палатою лордів, не менше. Валерій Пекар написав, що напередодні виборів було складено психолог ічний портрет Зеленського: «Не було жодного сенсу його публікувати: прихильники були заворожені, супротивники і так були проти». Валерій пише: «один з факторів, що вплинули на рішення Зеленського йти в політику, це… образа. Жорстка образа на несправедливість — мовні квоти і «Свати». І можна було б здвигнути на таке плечима, якби не всі подальші дії. Президентом стала закомплексована і мстива людина. І всі проблеми в нас лише починаються. І про тих, хто страшенно обурювався щодо заборони «Сватів». Серіали відображають свої цільові аудитор ії. Згадайте, яким переляканим та недолугим зображений професор університету і яким дотепником видається алкоголік-слюсар, чи хто він там? Народу він ближчий, аніж університетський професор і його дружина-істеричка. Народу подобаються смішні алкоголіки, шаурма, як символ Києва, жінки, як бренд країни, указ про носіння шортів в офісі президента. Народу не важливі ПАРЄ і полонені моряки. Народ бавиться. А що такого? Народ же втомився і хоче, щоб «всьо було харашо». Народ не хоче помічати, що ми на всіх парах мчимося прямо в пекло… Ярослав ГРИМІВ.