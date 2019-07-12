А сир той — у мишоловці…

Важливим досягненням нашої держави є те, що Україна зіскочила з газової голки РФ. Це і вгатило по економіці Росії, яка зацікавлена, аби щонайбільше газу продавати, бо, крім нього, не надто багато має товару, з котрим могла б виходити на міжнародний ринок, і позбавило Москву важеля впливу на нашу країну. Адже Кремль будь-які торговельні зв’язки розглядає як можливість зробити партнера «слухняним ». Мовляв, будете слухатися «старшого брата» — продамо вам щось дешевше, а ні, то нарікайте на себе. Щоправда, такі обіцянки РФ рідко коли виконує. Дійшло до того, що президент Білорусі Олександр Лукашенко якось дорікав Володимирові Путіну: мовляв, проти Німеччини колись разом воювали, а тепер Білорусь мусить платити за газ майже стільки, як і Німеччина. Чи домігся цим Лукашенко зниження ціни — не знаємо, та це й не так для нас важливо. Нам головне — зберегти свою незалежність від російської газової труби. А реваншисти, які з приходом на Банкову Володимира Зеленського відчули душевне піднесення, плекають свої сподівання. Вадим Бойко по кілька разів на день говорить з телеекранів одне і те ж. Мовляв, що нам той європейський ринок, на ньому однаково газ російський. Маємо брати його безпосередньо в РФ — тільки тоді тарифи стануть нижчими. Розповідає, що він і Віктор Медведчук у Росії вже практично про все домовилися. Обидва міркують собі, що всі ми забули, за якою ціною нам Росія продавала газ, не пам’ятаємо й про формулу «бери або плати». В СБУ заявили, що після візитів Бойка та Медведчука в Росію відкриті кримінальні провадження за двома статтями — посягання на територіальну цілісність держави і державна зрада. Але хто в цих справах фігурує? Важко собі уявити, аби фігуранти, які відчувають, що над ними хмари згущуються, діяли й говорили так відкрито. Гаразд, хай уже там Бойко, Медведчук… А яка позиція президента? ЗМІ поширили заяву, яку Зеленський зробив у Німеччині: йому відомо про закінчення дії «газового» договору з РФ, із цього питання ведуться переговори. Стривайте, які саме? Такі, які ведуть Бойко й Медведчук, тільки вже від імені держави? Та що там угадувати, журналісти «Інформаційних новин» звернулися до Офісу президента з конкретними запитаннями. Відповіді на них розставили б усі крапки над «і». Але… В офісі вчепилися за формальності, зіслалися на те, що запит нібито неправильно оформлений, і не роз’яснили нічогісінько. То підсядемо ми знову на рос ійську газову голку чи ні? Знову злакомимося на сир у мишоловці? Цілком можливо, що підсядемо, злакомимося і навіть не одразу про це довідаємося. М. ЛУКАШКЕВИЧ.