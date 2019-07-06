Ахтем Чийгоз: у парламенті «Європейська Солідарність» боротиметься проти реваншистів і за деокупацію українського Криму

Політв’язень Кремля, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив, що прийняв запрошення Петра Порошенка ввійти до виборчого списку Партії «Європейська Солідарність», щоб в новій Верховній Раді боротися проти проросійських сил, які можуть туди пройти. Про це він заявив в інтерв’ю інформаційному агентству «Главком».

Ахтем Чийгоз вважає, що після президентських виборів відбулася активізація антиукраїнських партій, мета яких – зламати опір патріотичних сил. «У проросійських реваншистів особлива ненависть до України, до фундаментальних цінностей нашого народу і держави. Особливо це було відчутно у Криму протягом 25 років. Я весь час порівнюю Україну до 2014 року і зараз. Пам’ятаю, як колись говорили, мовляв, «яка різниця» між нами і ними. І ось прийшла ця «різниця» у вигляді військового чобота, у вигляді російського терориста до нас на Батьківщину, де ми – люди різних національностей і віросповідання – мирно і спокійно жили», – зазначив кандидат в народні депутати від «Європейської Солідарності».

За словами Ахтема Чийгоза, кримським татарам, яких російські терористи у Криму піддають жорстоким репресіям, потрібна постійна політична і моральна підтримка з материкової України. «Моєму батькові 83-й рік. Я його не бачив три роки. Коли він приїхав до Києва, я йому сказав, щоб він залишався. Але батько сказав, щоб я продовжував свою боротьбу на материку, а він повинен бути там, на окупованій території, бо до нього щодня приходять люди, які також потребують підтримки. Саме тому я прийняв запрошення Петра Порошенка балотуватися у Верховну Раду від його політичної сили «Європейська Солідарність». Бо в парламенті буде за що боротися. І буде з ким», – наголосив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Політик переконаний, що звільнення українського Криму відбудеться обов’язково. «Я ніколи у цьому не сумнівався. Між Україною і окупованим Кримом постійно зберігається живий зв’язок. Тому ми обов’язково переможемо ворога», – заявив кандидат у народні депутати від «Європейської Солідарності».

Повний текст інтерв’ю з Ахтемом Чийгозом читайте на сторінці видання «Главком».