Голова Верховної Ради, кандидат в народні депутати від Партії «Європейська Солідарність» Андрій Парубій закликав громадян України 24 серпня 2019 року взяти участь у Параді до Дня Незалежності. Таку заяву Андрій Парубій зробив у відповідь на скасування військового параду президентом Зеленським. «Беріть свої бойові знамена, піднімайте прапори, з якими ми боронили Україну, щоб з гаслом «Слава Україні!» і нашим військовим маршем «Зродились ми великої години» пройти колонами головною вулицею країни», – заявив спікер парламенту. Андрій Парубій наголосив, що для патріотів України День Незалежності — головне свято: «За самостійність і державність віддали своє життя багато поколінь українців. Тисячі наших сучасників — кращих доньок і синів України, загинули за Незалежність у новітній війні з імперською Росією, яка триває вже п’ятий рік. Щоб вшанувати безсмертний подвиг українських героїв, закликаю усіх, хто боровся і воював за волю України — учасників Революції Гідності, ветеранів російсько-української війни, волонтерів, військових — 24 серпня 2019 року вийти на Хрещатик і разом пройти парадом Незалежності. До зустрічі на Хрещатику у День Незалежності України!»