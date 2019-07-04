Через перешкоди до «бронзи»

Наприкінці минулого тижня в Луцьку відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів. У суперечці атлетів 2000 року народження та молодших непогано виступили і тернопільські прихильники «королеви спорту».

Утім медаль удалося завоювати лише одному з них. У бігу на 3000 метрів із перешкодами третім фінішував вихованець Тернопільської ОДЮСШ та обласної школи вищої спортивної майстерності Владислав Кравчук. Причому для завоювання «бронзи» підопічному Богдана та Оксани Дудів довелося встановити особисте досягнення на цій дистанції — 9 хвилин 24,14 секунди.

Заслуговує, без сумніву, на похвалу і молодший за нього на два роки Віктор Гнатів, який теж займається під керівництвом згаданого тренерського подружжя в Тернопільській ОДЮСШ. Уперше в житті подолавши трикілометровий відрізок із перешкодами, призер юнацького чемпіонату України природно так само встановив особисте досягнення (10 хвилин 10,61 секунди) і заслужено завоював п’яте місце.

У компанії старших за себе на два-три роки конкуренток не загубилася і чемпіонка та призерка юнацьких чемпіонатів України, вихованка Бережанської ДЮСШ Тетяна Когут. Двічі за два дні оновивши особисте досягнення в бігу на 1500 метрів, підопічна Володимира Дуди теж фінішувала п’ятою — 4 хвилини 45,68 секунди. Нарешті п’ятим місцем у бігу на 800 метрів Богдана Дуду порадував Олександр Юрчик — 1 хвилина 58,19 секунди.

А от спринтерові Данилові Буженіну, яким у Тернопільській ОДЮСШ опікується заслужений тренер України Михайло Васірук, потрапити до фіналу на 100 метрів не пощастило. Кваліфікувавшись у попередньому забігу за часом (11,19 секунди), у півфіналі пробіг на три соті секунди повільніше. Тож у підсумку — десята позиція. Шкода, звичайно, адже один із його конкурентів саме з часом 11,19 секунди пробився до вирішального забігу.

На фото: бронзовий призер юніорського чемпіонату України з легкої атлетики Владислав КРАВЧУК під час змагань на Тернопільському міському стадіоні.

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