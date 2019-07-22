До податкової можна й не заходити

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку першої-третьої груп здійснюється відповідно до підпунктів 298.1.1— 298.1.4.

Підпунктом 298.1.1 установлено, що для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву про застосування спрощеної системи оподаткування. Вона подається за вибором платника податків в один з таких способів:

1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації кваліфікованого електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;

4) державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію, що подається для проведення державної реєстрації, зокрема, фізичної особи — підприємця з урахуванням вимог пункту 291.5 статті 291. Електронна копія заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючого органу одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації, зокрема, фізичної особи — підприємця згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».

Форма заяви затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 грудня 2011 року за номером 1675.

Враховуючи положення підпункту 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу, до поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування за формою, затвердженою згаданим наказом мінфіну.

Згідно з пунктом 42 прим.1.2 статті 42 прим.1 Податкового кодексу електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків визначених ним прав та обов’язків і нормативно-правовими актами, що прийняті на підставі та на виконання Податкового кодексу, законами з питань митної справи.

Вхід до електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС.

Робота в приватній частині електронного кабінету здійснюється після проходження електронної ідентифікації онлайн із використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого в кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, відомості щодо якого внесені до Довірчого списку, розташованого на офіційному веб-сайті Центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/trustedlist).

Також необхідно зазначити, що можливість подання заяви та розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації кваліфікованого електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством наразі не реалізована.

Однак за допомогою меню «Листування з ДФС» приватної частини електронного кабінету фізична особа — підприємець має можливість направити до органу ДФС разом із супровідним листом заяву та розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, за встановленою формою у форматі pdf (обмеження — 2 МБ).

Датою подання заяви із супровідним листом є дата реєстрації супровідного листа в органі ДФС. Протягом одного робочого дня після надсилання листа до органу ДФС автора електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації. Інформацію щодо отримання та реєстрації листа в органі ДФС можна переглянути у вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини електронного кабінету, відправлені листи — у вкладці «Відправлені документи» меню «Вхідні/вихідні документи».

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області