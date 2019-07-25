Експортуємо більше, ніж імпортуємо

Станом на початок червня цього року на обліку в Тернопільській митниці ДФС перебувало 1708 суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічні операції проводилися з торговельними партнерами із сімдесяти країн світу.

Традиційно вже перші позиції займають Польща (48,4 відсотка від усього товарообігу), Німеччина (8), Китай (4,3), США (3,9) і Білорусь (3,5). У географічному розрізі найбільше товарів за вартістю в область надійшло з Польщі (40 відсотків від усього імпорту), Німеччини (16,1), Китаю (9,5), Італії (5,2) і США (4).

Експорт товарів (теж за вартістю) здійснювався до таких країн, як Польща (понад 50 відсотків від усього експорту), Білорусь (7,4), США (4,9), Канада (3,4), Туреччина (3,3).

Здебільшого експортували електроустаткування і кабельні модулі електромереж автомобілів (майже 40 відсотків від загальної частки експортованих товарів), м’ясо яловичини (8,9), цукор і кондитерські вироби (8), меблі, освітлювальні прилади (3,9), інші товари (28,9).

А серед імпортованих товарів — електроустаткування (проводи та арматура ізольовані, радіотехнічні пристрої тощо — 32 відсотки від загальної частки імпорту), транспортні засоби (20,2), механічне обладнання (10,4), полімерні матеріали (сировина для виробництва поролону, вироби з пластмаси — 7,1), риба (5,2) та інші товари (понад 25).

Оформлено 368,7 тисячі тонн вантажів, у тому числі 66,6 тисячі — на імпорт і понад 302 тисячі — на експорт.

Усього в січні-червні працівники Тернопільської митниці ДФС оформили 30086 митних декларацій, серед яких 22348 — імпортні, 7736 — експортні. А ще дві оформлено в митному режимі транзит. При цьому забезпечено стовідсоткове оформлення декларацій в електронному вигляді.

Загальний товарообіг із початку цього року склав 443,2 мільйона доларів США. Порівняно з аналогічним торішнім відповідним періодом він збільшився на 4,9 відсотка. Зокрема, імпорт товарів склав 204,4 мільйона доларів США, експорт — 238,8 мільйона.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області