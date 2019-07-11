Ловися, рибко, мала і велика

Став села Романівки Тернопільського району нещодавно перетворився на арену особистого чемпіонату області зі спортивного риболовства серед осіб з інвалідністю. Посперечатися за нагороди турніру вирішили 23 рибалки-аматори.

Найбільшим виявився улов Володимира Шутки. Друге місце виборов Олександр Ружило, третє — Володимир Якимчук. Переможець і призери нагороджені медалями й грамотами.

На фото: лауреатів особистого чемпіонату області зі спортивного риболовства серед осіб з інвалідністю нагородив керівник тернопільського «Інваспорту», заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олег ЮЗЧИШИН.

Фото з архіву організаторів