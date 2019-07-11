Волейбол на пляжі

На комфортних майданчиках навчально-відновлювального центру Українського товариства глухих «Пуща-Водиця» в Києві протягом чотирьох днів минулого тижня тривали баталії чемпіонату України з пляжного волейболу серед спортсменів із порушенням слуху віком до дев’ятнадцяти років. У турнірі дівчат узяли участь і два дуети з тернопільського «Інваспорту».

Загалом же посперечатися за нагороди виявили бажання чотирнадцять команд, яких на стартовому етапі організатори розділили на чотири підгрупи. В першому колі тернопільський дует у складі Софії Яцькової і Марії Михальчук здолав колективи із Закарпатської та Полтавської областей і заслужено посів чільне місце. Аналогічного успіху в одній з інших груп домоглися Вікторія-Вероніка Чубата і Вікторія Антонюк. Причому для загальної перемоги їм знадобилося здолати другу команду Закарпатської області і колективи з Рівненської та Одеської областей.

Натомість на вирішальному етапі із завданням піднятися на п’єдестал пошани впоралися тільки перші із згаданих підопічних Петра Ніколюка, які вибороли друге місце. Втім і четверта позиція другого дуету, безперечно, успіх.

На фото: срібні призерки чемпіонату України з пляжного волейболу Софія ЯЦЬКОВА і Марія МИХАЛЬЧУК разом зі своїм наставником Петром НІКОЛЮКОМ.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»