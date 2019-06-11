Чемпіон у паратриатлоні

Протягом двох днів наприкінці минулого тижня в Дніпрі тривали старти чемпіонату України з паратриатлону серед спортсменів з інвалідністю. Найсильніших визначили атлети з порушенням зору та з ураженням опорно-рухового апарату.

В останній із цих нозологій надзвичайно успішно виступив вихованець тернопільського «Інваспорту» Сергій Шаповал. Підопічний Ольги федчишин і Віктора Ворка з найкращим часом завершив нелегкі випробування, до яких увійшли плавання на 750 метрів, 20-кілометрові велосипедні перегони і біг на п’ять кілометрів.

На фото: Сергій ШАПОВАЛ під час велосипедних перегонів.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»