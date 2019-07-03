Наповнюються місцеві скарбниці

Упродовж січня-червня 2019 року до місцевих бюджетів краю надійшло один мільярд 939,6 мільйона гривень податкових платежів — більше від очікуваного на 124,6 мільйона. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 20,7 відсотка або на 332,6 мільйона гривень.

Серед основних джерел, які наповнюють місцеві бюджети Тернопільщини, податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю. Скажімо, надходження з податку на доходи фізичних осіб цього року склали один мільярд 341,3 мільйона гривень, що на 23,5 відсотка або на 254,9 мільйона більше, ніж торік у першому півріччі.

Наступний за рівнем надходжень — єдиний податок. Особи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджетів 291 мільйон гривень, що більше за торішній аналогічний період на 17,2 відсотка або 42,8 мільйона.

До місцевих скарбниць також спрямували 164,3 мільйона гривень плати за землю, що на 17,9 відсотка або на 25 мільйонів більше, ніж у січні-червні 2018 року.

Лише за червень цього року доходи місцевих бюджетів склали 344,3 мільйона гривень, що на 43,1 мільйона більше аналогічного торішнього періоду. Сплачено 272 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб, 22,7 мільйона єдиного податку та 30,3 мільйона плати за землю.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області