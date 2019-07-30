Підстави для неподання декларації з екологічного податку

Відповідно до пункту 48.1 статі 48 Податкового кодексу України податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями пункту 46.5 статті 46 та чинному на час її подання. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Форма податкової декларації екологічного податку затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року за номером 715 із змінами та доповненнями. Невід’ємною її частиною є шість типів додатків.

Той чи інший тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування — викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти та інші.

Пунктом 63.3 статті 63 Кодексу встановлено, що платник податків зобов’язаний стати на облік у контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з Порядком обліку платників податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588.

Повідомлення про об’єкти оподаткування або через які провадиться діяльність за формою №20-ОПП подається до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків протягом десяти робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття (пункт 8.4 порядку).

Пунктом же 250.9 статті 250 Кодексу передбачено: якщо платник екологічного податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів, то він повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі буде зобов’язаний подавати податкові декларації відповідно до статті 250.

Тобто при передачі в оренду або відчуження нерухомого майна разом із стаціонарним джерелом забруднення в середині звітного періоду поточного року, платник складає та подає повідомлення 20-ОПП та, відповідно до пункту 250.9 статті 250, повідомляє контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення заяву про виникнення (відчуження) у нього об’єкта оподаткування екологічним податком.

При цьому декларування податкових зобов’язань з екологічного податку здійснюється платниками за фактичний період перебування в користуванні об’єктів оподаткування, визначений у повідомленні 20-ОПП, у відповідному звітному (податковому) періоді.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області