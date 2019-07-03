Попереду — міжнародні старти

Із хорошим настроєм повернулися нещодавно з Коломиї Івано-Франківської області вихованці відділення пауерліфтингу Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. За підсумками юнацького та юніорського чемпіонатів України найсильніші з них не тільки піднялися на п’єдестал пошани, а й завоювали право увійти до збірних України, які наступного року сперечатимуться за нагороди світового та європейського чемпіонатів.

Насамперед не можна не відзначити цьогорічну переможницю молодіжної європейської першості, ученицю Центру професійно-технічної освіти №2, майстра спорту Марію Полянську, про яку наша газета нещодавно розповідала. В молодшій віковій групі їй знову не було рівних у суперечці дівчат, чия вага не перевищує 47 кілограмів. Найкращі результати, показані в присіданні зі штангою, жимі лежачи і в становій тязі, звісно, обернулися завоюванням титулу чемпіонки України.

Аналогічний результат у змаганнях юніорів продемонстрував і Вадим Гаврилюк, якому не знайшлося конкурентів у ваговій категорії до 105 кілограмів. А друге місце в триборстві в цій же віковій групі виборола студентка Тернопільського національного медичного університету імені І. Горбачевського Альона Канюка. Домоглася бажаного у ваговій категорії до 63 кілограмів передусім завдяки другим результатам, показаним у присіданні зі штангою і в становій тязі.

До числа лауреатів змагань потрапили і ще двоє підопічних тренерів Ігоря Лисого та Андрія Злочовського. В турнірі юнаків, чия вага не перевищує 83 кілограми, Ігор Грошко завоював «бронзу» в триборстві і «срібло» в жимі штанги лежачи. А змагання юніорів у ваговій категорії до 74 кілограмів принесли Назарієві Руцькому третє місце в жимі штанги лежачи і четверте — в триборстві.

За підсумками офіційних всеукраїнських стартів Марія Полянська завоювала право виступити на чемпіонатах світу та Європи. А Вадим Гаврилюк, Альона Канюка та Ігор Грошко готуватимуться до європейської першості.

А. ЯЦИНА.

На фото: присідання зі штангою виконує Марія ПОЛЯНСЬКА.

Фото з архіву навчального спортивного закладу