Порушень митних правил — на чотири мільйони

Протягом січня-червня 2019 року посадовці Тернопільської митниці ДФС склали 57 протоколів. У них зафіксовано порушення митних правил на загальну суму чотири мільйони 13,7 тисячі гривень.

Найбільше порушень стосувалися статті 470 Митного кодексу України. За перевищення строку доставки товарів до органу доходів і зборів призначення складено 38 протоколів. У дев’ятьох випадках митники констатували дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю (стаття 483), у п’ятьох — неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем (стаття 469). Зафіксовано також три порушення перевищення строку тимчасового ввезення товарів, по одному — зберігання, перевезення чи придбання товарів, ввезених на митну територію України з приховуванням від митного контролю, і дії, спрямованої на неправомірне зменшення розміру належних до сплати митних платежів.

У звітному періоді розглянуто 47 справ про порушення митних правил та винесено постанови про притягнення осіб до відповідальності у вигляді штрафу на загальну суму 410,9 тисячі гривень. До суду передано чотири справи про порушення митних правил на загальну суму 197,5 тисячі гривень.

У першому півріччі від сплати штрафів у справах про порушення митних правил за постановами митниці до Державного бюджету України перераховано майже 257 тисяч гривень.

Також із початку року з метою перевірки автентичності документів, поданих до митного контролю та митного оформлення, до уповноважених митних органів іноземних держав направлено сім запитів. За звітний період надійшло шість відповідей від митних органів іноземних держав, за результатами опрацювання яких митницею заведено п’ять справ про порушення митних правил на загальну суму три мільйони і майже 400 тисяч гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області