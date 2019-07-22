Розраховуються з податковими боргами

За січень-червень 472 юридичні особи, які допустили податковий борг на початок 2019 року, зменшили його в абсолютному значенні на загальну суму 72,7 мільйона гривень. У тому числі 343 суб’єкти господарювання повністю погасили борг на суму 61,8 мільйона гривень.

Із початку року завдяки погашенню податкового боргу до зведеного бюджету надійшло 17,2 мільйона гривень, у тому числі в червні — 2,9 мільйона.

У першому півріччі цього року до суду подано 47 звернень щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів юридичних осіб на суму податкового боргу 29 мільйонів гривень. Задоволено 29 із них на суму 17,1 мільйона гривень. Також до суду направлено 31 позов щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби на суму податкового боргу 28,2 мільйона гривень.

Завдяки реалізації безхазяйного майна з початку року до зведеного бюджету надійшло 460 тисяч гривень. До державного бюджету спрямовано 116,6 тисячі гривень, до місцевих — 343,5 тисячі. В аналогічному торішньому періоді ця сума становила 387,7 тисячі гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області