Погашення боргів — із відповідним кодом виду сплати

Платникам податків варто звернути увагу на дотримання вимог при заповненні банківських документів на переказ при сплаті (стягненні) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску в частині стягнення податкового боргу з обов’язковим зазначенням кодів сплати. Про це їм нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Скажімо, при сплаті податкового боргу та заборгованості з єдиного внеску необхідно зазначати відповідний код виду сплати:

140 — надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу/недоїмки з єдиного внеску;

145 — надходження розстрочених (відстрочених) сум;

147 — стягнення в межах виконавчого провадження;

149 — надходження в бюджет коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі, а також скарбів;

117 — надходження до бюджету коштів платника податків, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство;

148 — надходження до бюджету коштів від погашення податкового боргу в міжнародних правовідносинах.

Окрім того, щоб уникнути можливих помилок при сплаті платежів, необхідно дотримуватися вимог наказу Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року за номером 666. Зокрема, при заповненні документів на переказ із метою сплати податкового боргу (недоїмки з єдиного внеску) необхідно зазначати:

1 — службовий код «*»;

2 — код виду сплати;

3 — код ЄДРПОУ/РНОКПП/серія, номер паспорта;

4 — інформація про призначення платежу.

Причому за правильність заповнення реквізитів у платіжних документах відповідальність несе платник податків.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області