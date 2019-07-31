Стратегічні роботи: ремонт Гаївського моста у Тернополі проводять лише за кошти міської скарбниці

У ТЕРНОПОЛІ ТРИВАЄ РЕКОНСТРУКЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ДЛЯ УКРАЇНИ ГАЇВСЬКОГО МОСТУ. ТРИВАЄ ПОКИ ЩО ЛИШЕ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТУ ТЕРНОПОЛЯ. Зокрема, хід ремонтних робіт знову проінспектував міський голова Тернополя Сергій Надал. Він нагадав, що лише 27 відсотків транспорту, який проїжджа є щодня цим мостом, належить тернополянам. Решта — це міжнародний і рух загальноукраїнського значення. «Гаївський міст є стратегічним не лише для нашого міста, а й для країни в цілому. Бо міст є частиною траси міжнародного значення. На його ремонт необхідно понад 205 мільйонів гривень. Зі свого боку міська рада виготовила проєктно-кошторисну документацію, замовила усі експертизи та виділила цьогоріч частину коштів на проведення першочергових робіт. Але фінансувати реконструкцію мають і з державного бюджету. Та нараз і із Києва грошей не надходило, всі роботи проводять коштом із міської скарбниці», — розповів Сергій Надал. Сергій Надал: «Гаївський міст є стратегічним для України, є частиною міжнародної траси» Гаївський міст перебуває в аварійному стані. Відповідно до результатів обстеження, що проводилося там впродовж 2016— 2019 років, експерти виявили суттєве руйнування бетону в нижній частині балок та корозію робочої арматури, і, за відповідною класифікацією, визначено стан шляхопроводу «Стан 5 — непрацездатний». Через міст курсують винятково легкові автомобілі, однак рух буде доступний лише однією смугою — від об’їзної дороги в напрямку вул. Протасевича, а частину мосту в протилежному напрямку руху транспорту (від вул. Протасевича до об’їзної дороги) терміново перекрито та демонтовано, оскільки бетонні частини мосту падають на колію і перешкоджають руху поїздів. Нагадаємо, що в Тернополі вже відремонтували «Горбатий» міст. Ремонт «Горбатого» мосту розпочали 18 квітня і уже завершили. Загалом на мості замінили два аварійні деформаційні шви і уклали асфальт. Віра СОТНИК.