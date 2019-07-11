Успіхів на чемпіонаті Європи!

На базі олімпійської підготовки в Кончі-Заспі під Києвом наприкінці минулого тижня визначилися лауреати всеукраїнських змагань із метань пам’яті заслужених тренерів України Леоніда Смєлаша і Анатолія Кончица. Серед тих, хто підтвердив високий рівень своєї майстерності, і вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

У суперечці штовхальників ядра віком до 23-х років переміг підопічний Олега Данилюка та Івана Панасюка Олександр Шилівський — 17 метрів 38 сантиметрів. Аналогічного успіху в метанні диска серед атлетів віком до вісімнадцяти років домігся Ігор Висоцький — 45 метрів 45 сантиметрів. А в штовханні ядра юнак, якого, до речі, Іван Панасюк тренує разом із Миколою Головацьким, фінішував другим — 15 метрів 16 сантиметрів. Порадував пана Івана і ще один його вихованець Вадим Остапишин. Дебют на всеукраїнських змаганнях відзначив шостим місцем, штовхнувши п’ятикілограмове ядро на 13 метрів 55 сантиметрів.

Відзначився тренер Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Іван Панасюк і як діючий спортсмен. Перемогу в суперечці дорослих метальників диска йому приніс майстрівський результат — 56 метрів 88 сантиметрів.

Після завершення всеукраїнських змагань Олександр Шилівський додому разом із тренером і молодшими партнерами не повернувся. Вже наступного дня разом із молодіжною збірною України поїхав до Швеції, де з 8 по 16 липня проходить чемпіонат Європи з легкої атлетики серед атлетів віком до 23-х років.

А. ЯЦИНА,

заступник директора Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

На фото: Іван ПАНАСЮК (у центрі) разом зі своїми підопічними.

Фото з архіву навчального спортивного закладу