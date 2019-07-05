«Золото» з рук президента міжнародної федерації

У львівському виставкому центрі «Південний-EXPO» відбувся чемпіонат України з пауерліфтингу серед чоловіків і жінок. Участь у змаганнях узяли спортсмени з Львівської, Тернопільської, Чернівецької, Волинської, Полтавської, Вінницької, Кіровоградської, Донецької, Івано-Франківської, Харківської, Хмельницької, Сумської, Луганської, Київської, Житомирської та Закарпатської областей.

Серед них і найкращі вітчизняні атлети, члени національної збірної України, чемпіони та призери всесвітніх ігор, чемпіонатів світу та Європи Анастасія Дерев’янко, Катерина Клименко, Лариса Соловйова, Інна Оробець, Сергій Білий, Олексій Бичков, Володимир Рисєв, Андрій Наньєв. Усі вони, як і їхні конкуренти, вели боротьбу за путівки на міжнародні старти наступного року.

У когорті найсильніших «не загубилася» і талановита вихованка Тернопільської обласної ДЮСШ із літніх видів спорту, майстер спорту Марія Полянська. Продемонструвавши, як нещодавно і в Коломиї Івано-Франківської області, де проходили юнацький та юніорський чемпіонати України, високий рівень підготовки, стала чемпіонкою України за сумою триборства у ваговій категорії до 47 кілограмів.

Разом з великою золотою медаллю підопічна Ігоря Лисого удостоїлася і двох малих — за найкращі результати, показані в присіданні зі штангою і в становій тязі. А в жимі штанги лежачи Марія завоювала «срібло».

Серед тих, хто вручав нагороди переможцям і призерам, був і почесний гість чемпіонату, президент Міжнародної федерації пауерліфтингу Гастон Параж. Сподіватимемося, що і після майбутнього чемпіонату Європи, на якому Марія Полянська завоювала право виступити в складі збірної України, месьє Гастон знову із задоволенням привітає нашу юну п’ятнадцятирічну землячку з успіхом.

На фото: нагородження лауреатів у ваговій категорії до 47 кілограмів. Поруч із Марією ПОЛЯНСЬКОЮ Ігор ЛИСИЙ і президент Міжнародної федерації пауерліфтингу Гастон ПАРАЖ.

Фото з архіву навчального спортивного закладу