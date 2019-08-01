Економіка, Новини, Тернопіль

Більшість обрала спрощену систему оподаткування

01.08.201901.08.2019Автор Богдан Дікальчук
Більшість обрала спрощену систему оподаткування

На початок липня цього року на обліку територіальних органів ГУ ДФС у Тернопільській області перебували 34313 приватних підприємців. Із них 32966 суб’єктів господарювання здійснюють діяльність.

Понад 79 відсотків приватних підприємців (26146 осіб) застосовують спрощену систему оподаткування. Решта 6820 суб’єктів підприємницької діяльності провадять діяльність на загальній системі оподаткування.

Серед підприємців — «спрощенців» найпопулярнішою є друга група єдиного податку. Її застосовують 13194 суб’єкти малого підприємництва. Третю групу спрощеної системи оподаткування обрали 8044 приватні підприємці. Платниками першої групи єдиного податку є 4909 підприємців.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області