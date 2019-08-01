Більшість обрала спрощену систему оподаткування

На початок липня цього року на обліку територіальних органів ГУ ДФС у Тернопільській області перебували 34313 приватних підприємців. Із них 32966 суб’єктів господарювання здійснюють діяльність.

Понад 79 відсотків приватних підприємців (26146 осіб) застосовують спрощену систему оподаткування. Решта 6820 суб’єктів підприємницької діяльності провадять діяльність на загальній системі оподаткування.

Серед підприємців — «спрощенців» найпопулярнішою є друга група єдиного податку. Її застосовують 13194 суб’єкти малого підприємництва. Третю групу спрощеної системи оподаткування обрали 8044 приватні підприємці. Платниками першої групи єдиного податку є 4909 підприємців.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області