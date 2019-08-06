Для початку краще й не придумаєш

Перенесена через проведення наприкінці минулого тижня на Тернопільському міському стадіоні Кубка України з пожежно-прикладного спорту до Демидова Вишгородського району Київської області стартова в новому чемпіонаті домашня зустріч другого туру «Ниви» з новачком групи «А» другої ліги «Діназом» порадувала прихильників зелено-жовтих навіть на відстані майже пів тисячі кілометрів. Перемогти суперника на його полі з великою різницею в рахунку (3:0) — оптимістичний, погодьтеся, початок сезону.

Причому в тих, хто мав можливість переглянути пряму трансляцію поєдинку, навряд чи склалося враження, ніби зустріч з учорашніми аматорами апріорі гарантувала гравцям «Ниви» успіх. Хоча би з огляду на те, що наявність у столиці чималої кількості спеціалізованих футбольних шкіл дозволяє навіть аматорським колективам з Київщини не мати особливих проблем з укомплектуванням своїх складів. І вчорашніх випускників згаданих закладів, готових продовжити кар’єру вже в дорослому футболі, на біржі вистачає, і так званих вільних агентів, які не змогли працевлаштуватися в командах вищих за рангом дивізіонів, без сумніву, теж.

На отой сплав досвіду і молодості дебютанти другої ліги, очевидно, й розраховують. Приблизно всередині першого тайму двічі дивом не забили свій перший у лізі майстрів гол. Особливо в моменті, коли їхній досвідчений півзахисник Вадим Бовтрук упритул розстрілював ворота суперників. Виручила «Ниву» тільки блискавична реакція Максима Механіва.

Однак для позитивного результату в двобої з підопічними Василя Малика цього, звісно, було замало. Ті, захопивши зі стартових хвилин ігрову ініціативу, планомірно нарощували тиск на захисні редути господарів. До певного часу, щоправда, завершити стрімкі наступальні комбінації влучним ударом по воротах не вдавалося. Чи то спів місцевих півнів відволікав, чи густі зарослі кукурудзи відразу за воротами суперника на обійсті одного з місцевих мешканців.

Однак вода неминуче камінь точить. Наприкінці першого тайму з інтервалом менш ніж в одну хвилину ігрова перевага зелено-жовтих таки матеріалізувалася відразу в два забиті голи. Спочатку на 39-й хвилині Максим Проців із правого флангу прострілив у район воротарського майданчика суперників, де надзвичайно вдало зіграв на випередження Андрій Скакун, в один дотик відправивши шкіряну кулю до сітки. За лічені миті не менш ефектно розписався у воротах суперників й інший новачок «Ниви» Андрій Різник. Із тією хіба різницею, що після точної передачі Романа Волохатого з лівого флангу нападник одним дотиком прийняв м’яч, а другим, перебуваючи в оточенні відразу двох захисників, без вагань переправив його в дальній від себе кут воріт.

Не змінився сценарій гри і після відпочинку. Вищий індивідуальний рівень майстерності допоміг «Ниві» без проблем довести справу до перемоги. Крапку в матчі на 65-й хвилині поставив той же Андрій Різник, якого на побачення з голкіпером знову вивів Роман Волохатий — 3:0. Утім й особливо хвалити наших земляків за перший виграш в офіційному матчі, погодьтеся, буде дещо поспішно. Аби виконати завдання керівників футбольного клубу, які прагнуть бачити «Ниву» в першій лізі, необхідно не тільки запланованих очок у зустрічах із слабшими суперниками не втрачати, а й у зустрічах із фаворитами групи постаратися набрати максимально можливу кількість балів.

Інші результати другого туру: «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — «Поділля» (Хмельницький) — 0:1, «Нива» (Вінниця) — «Калуш» — 0:3, «Ужгород» — «Полісся» (Житомир) — 1:2, «Оболонь-2» (Буча) — «Буковина» (Чернівці) — 2:1.

Завдяки двом перемогам у стартових турах турнірну таблицю очолили «Полісся» і «Оболонь-2». А футболісти «Ниви» після першої перемоги з великим рахунком піднялися відразу на четвертий рядок. У неділю, 11 серпня, наші земляки в Чернівцях поміряються силами з «Буковиною».

Фото із сайту ФК «Діназ»