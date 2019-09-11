Як виграють? На завершальних хвилинах

Починаючи із шостого туру, команди другої ліги вітчизняного чемпіонату перейшли на чотириденний ігровий цикл. До завершення першого кола більшості доведеться провести по шість матчів за 23 дні.

Гравці тернопільської «Ниви», дещо засмутивши власних прихильників домашньою нічиєю, зафіксованою останнього літнього дня в протистоянні із хмельницьким «Поділлям», в двох наступних зустрічах знову домоглися максимального результату. Для початку не забарилися з реваншем за прикру поразку від рівненського «Вересу» у виїзному кубковому поєдинку. Знову ж таки в Млинові здолали минулого четверга одного з головних конкурентів у боротьбі за лідерство в групі «А» з мінімальним рахунком 1:0.

Ті, хто очікував ще одного надзвичайно напруженого двобою в матчі сьомого туру, звісно ж, не помилилися. Принципова суперечка лише в завершальні хвилини другого тайму визначила ім’я найсильнішого. За відсутності одного зі своїх головних бомбардирів Андрія Різника, дискваліфікованого за дві жовті картки в зустрічі із хмельницьким «Поділлям», остання з яких автоматично перетворилася на червону, наші земляки головний наголос зробили на надійних діях у захисті.

Однак, коли голкіпер «Вересу» Максим Бабійчук усередині другого тайму достроково залишив поле через фол останньої надії, гравці тернопільської «Ниви» відчули, що в них з’явився шанс. І за дві хвилини до завершення основного часу таки домоглися бажаного. За допомогою Сергія Кисленка, який уже втретє після переходу до тернопільської «Ниви» став своєрідним джокером в ігровому ансамблі Василя Малика. Завдати результативного удару нападникові допоміг рикошет від ноги захисника господарів.

Надзвичайно непростим став для зелено-жовтих і позавчорашній домашній поєдинок восьмого туру із «Чайкою» з Петропавлівської Борщагівки. Настільки, що один із сусідів на трибуні ближче до середини другого тайму не втримався від риторичного запитання: як це «Ниві» за такої гри вдається в цьому сезоні перемагати чи не всіх суперників. Ні не те, щоб один з аутсайдерів групи видавався кращим за господарів. Однак і відчутної переваги останні теж не мали.

Тож відповідь на своє запитання прихильник «Ниви» отримав уже в компенсовані до другого тайму чотири хвилини. На першій із них ще одна атака таки допомогла підопічним Василя Малика домогтися бажаного. Наддалеке вкидання ауту у виконанні Романа Волохатого, скидка м’яча Ігорем Кохманом і — Сергій Кисленко в падінні ударом головою приносить «Ниві» перемогу — 1:0.

Інші результати: 7-й тур — «Поділля» (Хмельницький) — «Діназ» (Вишгород) — 1:1, «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — «Оболонь-2» (Буча) — 2:2, «Калуш» — «Буковина» (Чернівці) — 0:2. А вінницька «Нива» поміряється силами з «Ужгородом» 25 вересня; 8-й тур — «Діназ» — «Верес» — 4:0, «Оболонь-2» — «Нива» В. — 1:2, «Буковина» — «Поділля» — 1:4, «Полісся» — «Калуш» — 2:0.

У дев’ятому турі гравці тернопільської «Ниви» вирушать у гості до одноклубників із Вінниці. Гра відбудеться в суботу, 14 вересня.

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