Тільки здолавши лідера, піднімешся на гору

Через певні нефутбольні обставини перше в сезоні побачення гравців тернопільської «Ниви» зі своїми вболівальниками відклалося на два тижні. Та ще й виявилося більш інтригуючим: замість куди, як з’ясувалося, легшого протистояння з учорашніми аматорами з «Діназа» підопічним Василя Малика минулої п’ятниці в матчі четвертого туру чемпіонату України серед команд групи «А» другої ліги необхідно було не осоромитися в двобої з лідером — житомирським «Поліссям».

До честі зелено-жовтих їхній успішний виїзний старт у сезоні не залишився поза увагою прихильників. Офіційні дані про присутність на трибунах Тернопільського міського стадіону 3600 глядачів — досягнення, на яке відтепер рівнятимуться всі інші спортивні арени, котрі прийматимуть поєдинки другої вітчизняної ліги.

І, на відміну від багатьох матчів минулого чи, особливо, позаминулого сезонів, серед чисельної армії «дванадцятого» гравця знайшлося обмаль таких, які ледве не зі стартового свистка із заповзяттям бралися критикувати дії господарів. Мовляв, і пасують «паталахи» не «туди» і б’ють не «так». Причому навряд чи через те, що, переступивши через силу звички, враз перестали бути песимістами. Переконалися просто — на полі міряються силами дві гідні одна одної команди, кожна з яких прагне докласти максимум зусиль для перемоги.

За таких обставин, до речі, долю поєдинку часто вирішує єдиний забитий гол. Коли ж переможець домагається бажаного аж на четвертій хвилині компенсованого до другого тайму часу, важко не погодитися і зі словами головного тренера «Полісся» Анатолія Безсмертного: «Нічия була би більш справедливою».

Однак це — футбол. Гравці «Ниви» з таким результатом не погодилися і в завершальній своїй атаці таки змусили трибуни зірватися на ноги. Після подачі Андрієм Гертом штрафного, призначеного за порушення правил проти Андрія Різника, оборонці гостей вибили м’яч на кутовий. А ще одна подача зі стандартного положення завершилася тріумфом господарів. 21-річний дебютант «Ниви», нападник Сергій Кисленко, який свого часу тричі засмучував свою нову команду, виступаючи за «Львів» і «Калуш», став героєм матчу, з третьої спроби таки проштовхнувши шкіряну кулю у ворота — 1:0 на користь «Ниви». Зрівнявшись із «Поліссям» за кількістю набраних очок, тернопільці випередили принципового суперника за додатковими показниками.

Інші результати четвертого туру: «Нива» (Вінниця) — «Верес» (Рівне) — 1:1, «Оболонь-2» (Буча) — «Калуш» — 0:0, «Діназ» (Вишгород) — «Буковина» (Чернівці) — 3:2, «Ужгород» — «Поділля» (Хмельницький) — 0:0.

За першим у сезоні домашнім матчем на футболістів тернопільської «Ниви» знову очікують два виїзні. Вчора, 20 серпня, підопічні Василя Малика провели в Млинові зустріч першого попереднього етапу Кубка України з рівненським «Вересом». Доля цієї зустрічі теж вирішилася в компенсований до другого тайму час. На 92-й хвилині Ігор Солдат приніс перемогу господарям із «Вереса» — 2:1.

А в суботу, 24 серпня, наші земляки завітають у гості до футболістів «Калуша» на поєдинок п’ятого туру чемпіонату.

Фото із сайту ФК «Нива»