Мерія виділила кошти: тернополяни зможуть безкоштовно отримати інсулін

Мерія Тернополя знову виконує фінансові зобов’язання державних органів влади. Хворі на цукровий діабет тернополяни знову зможуть безперешкодно отримати інсулін в аптеках. З міського бюджету на ці потреби виділили три мільйони гривень. На черговій сесії міської ради депутати проголосували за внесення змін у бюджет Тернопільської громади. За ці кошти можна було б капітально відремонтувати декілька дворів у багатоповерхових будинках, але здоров’я тернополян — передусім. Як зазначає міський голова Сергій Надал, у рішенні передбачено виділити три мільйони гривень для придбання інсуліну жителям міста, які хворі на цукровий діабет. І вже найближчим часом відновиться видача інсуліну в аптечних закладах міста. «На управління охорони здоров’я виділено 4 мільйони 606 тисяч гривень. Три мільйони з них підуть на придбання інсуліну. 600 тисяч піде на використання безкоштовних рецептів, а також на заробітну плату і поточні витрати», — заявив міський голова Тернополя Сергій Надал. В управлінні охорони здоров’я також підкреслили, якби це рішення не ухвалили, то багатьом хворим на цукровий діабет тернополянам, які належать до малозабезпечених, було б важко вижити. Адже держава профінансувала забезпечення тернополян інсуліном лише на 35% від потреби. У подальшому додатково не виділила жодної гривні. Отже, Тернопільська міська рада цього року вже четвертий раз виділяє кошти з міського бюджету на придбання інсуліну. Зокрема, від початку року місто для забезпечення тернополян інсуліном виділило понад 7000000 грн. Попри те, на ці потреби до кінця року ще необхідно додатково 3200000 грн. Сергій Надал: «Міська влада Тернополя не залишить хворих без інсуліну. Тернопіль не буде економити на здоров’ї українців» За словами міського голови, міська влада Тернополя не залишить хворих без інсуліну. Але ця проблема є загальнонаціональною. Бо в регіонах, де місцева влада не має змоги виділити додаткові кошти на інсулін, хворі не отримують життєво важливий для них препарат. «Держава має звернути увагу на проблему інсулінозалежних хворих. Україна не має права економити на здоров’ї українців», — підсумував Сергій Надал. Віра СОТНИК