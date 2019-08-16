Найпопулярніші послуги

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Впродовж січня-липня 2019 року послугами сімнадцяти центрів обслуговування платників територіальних підрозділів ГУ ДФС у Тернопільській області скористалися 250651 особа, а фахівці фіскальної служби надали 70094 адміністративні послуги.

Найбільше послуг надали працівники Тернопільського управління — 22915 (32,7 відсотка). Трохи менше — Кременецького — 13752 (19,6 відсотка), Теребовлянського — 11522 (16,4 відсотка), Чортківського — 9695 (13,8 відсотка), Козівського — 8635 (12,3 відсотка) та ГУ ДФС в області — 3575 (5,1 відсотка).

Найпопулярнішою серед відвідувачів є послуга з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Нею скористалися 29080 громадян, що складає 41,5 відсотка від загальної кількості наданих адміністративних послуг. Трохи менше послуг надали з видачі відомостей із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків — 18 591 (26,5 відсотка). За отриманням витягів із реєстру платників єдиного податку та реєстрацією платниками єдиного податку до ЦОПів звернулися відповідно 4188 та 3736 відвідувачів.

Доречно нагадати, що в приміщенні Центру обслуговування платників Тернопільської ДПІ працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДФС України надають послуги з безкоштовної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадян. Упродовж січня-липня 2019 року працівники підрозділу згенерували 7124 відкритих ключів електронного цифрового підпису.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області