З електронним підписом із дому можна не виходити

Упродовж січня-липня цього року в Центри обслуговування платників податкової служби Тернопільщини за отриманням адміністративних послуг звернулися 86948 осіб. На території краю діє сімнадцять таких центрів, їхні фахівці надали охочим 54412 адміністративних послуг.

Лідером за наданням послуг залишається Тернопільське управління — 17916 (32,9%). Трохи менше адміністративних послуг надали в Кременецькому — 10476 (19,3%), Чортківському — 8403 (15,4%), Теребовлянському — 8393 (15,4%), Козівському — 54108 (9,9%) управліннях та ГУ ДПС в області — 3814 (7%).

Найчастіше відвідувачі зверталися для отримання картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Цією послугою скористалися 16849 громадян, що складає 31 відсото від загальної кількості наданих адміністративних послуг. Трохи менше послуг надали з видачі відомостей із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків — 14793 (27,2%). Задля реєстрації платником єдиного податку та отриманням витягів із реєстру платників єдиного податку у ЦОПи звернулися відповідно 3881 та 3997 відвідувачів.

У приміщенні ЦОПу Тернопільської ДПІ працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДПС України надають послуги з безкоштовної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадян. Упродовж січня-липня 2020 року працівники підрозділу згенерували 15096 відкритих ключів електронного цифрового підпису. Порівняно з аналогічним торішнім періодом їхня кількість зросла більш ніж удвічі — на 7972 сертифікати. Це пояснюється тривалими карантинними обмеженнями, а наявність електронного цифрового підпису надає можливість платникам користуватися електронними сервісами податкової служби, не виходячи із дому.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області