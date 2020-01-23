Центри обслуговування платників до ваших послуг

Торік сімнадцять центрів обслуговування платників органів ДПС Тернопільської області відвідали 329345 платників податків. Порівняно з 2018 роком кількість відвідувачів зменшилася на 56527 осіб.

Фахівці ДПС краю і ДПІ надали 113962 адміністративні послуги, що на 14563 менше, ніж позаторік у січні-грудні. Такого результату вдалося досягти завдяки ряду електронних сервісів, запроваджених податковою службою. Адже отримати чимало послуг тепер можна в електронному кабінеті.

Найбільше адміністративних послуг надали в Тернопільському управлінні — 37079 (32,5 відсотка). Трохи менше в Кременецькому — 22432 (19,7 відсотка) і Теребовлянському управліннях — 17819 (15,6 відсотка). У Чортківському, Козівському управліннях та головному управлінні ДПС в області надали відповідно 17074 (15 відсотків), 13727 (12 відсотків), 5831 (5,2 відсотка) адміністративних послуг.

Найчастіше відвідувачі бажали отримати картки платника податків та внести до паспорта громадянина України дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Цією послугою скористалися 48540 жителів краю, що складає 42,6 відсотка від загальної кількості наданих адміністративних послуг. Значну кількість послуг було надано з видачі відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків — 24701 (21,7 відсотка), надання витягів з реєстру платників єдиного податку — 7267 (6,4 відсотка), реєстрації платником єдиного податку — 7036 (6,2 відсотка).

У приміщенні ЦОП Тернопільської ОДПІ працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДПС України надають послуги з безкоштовної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадян. Торік працівники підрозділу згенерували 10952 відкриті ключі електронного цифрового підпису.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області