ПІД ТВОЮ МИЛІСТЬ ПРИБІГАЄМО, БОГОРОДИЦЕ!

НАПРИКІНЦІ ЛИПНЯ ВІРЯНИ СОБОРУ БОРЩІВСЬКОЇ ІКОНИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦ І ВІДЗНАЧАЮТЬ ОБ’ЯВЛЕННЯ НА ЦЬОМУ МІСЦІ БОЖОЇ МАТЕРІ. ДВАДЦЯТЬ П’ЯТЬ РОКІВ ТОМУ СВЯТА ДІВА З’ЯВИЛАСЯ МІСЦЕВИМ ЖИТЕЛЯМ НАД ХОРУГВОЮ ПІД ЧАС БОГОСЛУЖІННЯ, ЩО СТАЛО ЗНАКОМ СВЯТОСТІ ЦЬОГО МІСЦЯ. САМЕ ТОДІ БУЛО ВИРІШЕНО ЗБУДУВАТИ ТУТ ВЕЛИЧНИЙ ХРАМ. Об’ява Матері Божої у Борщеві стала значимою подією і для вірян, і для всіх жителів міста. Настоятель собору протоієрей Іван Яворський розповідає про численні випадки зцілення людей, які прикладались до чудотворного образа Борщівської Богородиці. Тож це місце давно зажило собі славу відпустового. І щороку все більше людей з різних областей приїздять цього дня на святкову відправу. Факт появи Матері Божої у Борщеві підтверджують багато людей. Цікаво про це розповідає о. Іван Яворський. «Богуслава Колодовська свідчила про те, що володарка неба і землі Пресвята Богородиця з’явилась над криницею, де нині розташований собор Борщівської ікони Божої Матері, 9 травня 1939 року, — розповідає він. — У цей день її батьки йшли, щоб повінчатись у храмі Божому. Побачивши Божу Матір над криницею, молоді разом із весільними гостями стали на коліна й возносили свої молитви до Матінки Небесної. Свята Діва Марія в цей час усіх благословляла хресним знаменням. Її з’явлення було знаком того, що скоро почнуться болі і страждання Другої світової війни, але Матінка Небесна подасть допомогу і війна буде закінчена». Люди запам’ятали цей день і переповідали іншим про цю подію. Це місце відтоді всі жителі Борщева вважали святим. І навіть тоді, коли після закінчення війни безбожники засипали криницю сміттям і землею. У другій половині ХХ століття, каже о. Іван Яворський, сім’я Степових бачила, як на місці засипаної криниці горів благодатний вогонь на Святий вечір Різдва Христового. Тому криницю розкопали, почистили і почали брати з неї воду. З цього часу, за свідченням цієї сім’ї, вони бачили, як по їхньому подвір’ю кожної неділі і в свята ходила у сяйві по землі Божа Мати. Добродій Федір Степовий усім розповідав про явлення Божої Матері. Розлючені такими свідченнями, чиновники комуністичної влади робили все, аби заборонити чоловікові говорити про це. Та його відповідь була такою: «Якщо не буду бачити, тоді не буду говорити». Через ці свідчення родину Степових виселили з цього обійстя і дали квартиру у багатоповерхівці. Криницю Божої Матері вдруге засипали сміттям і землею. Протоієрей Іван Яворський наводить і випадки зцілення людей під час значущих подій у храмі. «Високопреосвященніший Василій, архієпископ Тернопільський і Бучацький 31 липня 1994 року посвятив перший камінь під будівництво собору. Під час освячення першого каменя будови храму над вишитою хоругвою стає Божа Мати, благословляє і зцілює поранену долоню інженера-будівельника Ігоря Ротка. Біль відступив, і після цього рана почала заживати, — каже о. Іван Яворський. — Це було перше зцілення Пресвятою Богородицею на цьому святому місц і. Через декілька тижнів очевидці бачили, як благодатний вогонь у вигляд і стовпа з’єднав землю з небом на місці, де збудовано собор». Поява ікони Богородиці у храмі теж має свою незвичайну історію. Саме таким лик Божої Матері побачили у з’явленні жителі міста Василь Кобилянський і Сидір Чуль. За їхніми описами й написав ікону художник Олександр Бойко. У вересні 1994 року Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет благословив щорічно святкувати день явлення Божої Матер і 31 липня. А згідно з рішенням парафіяльних зборів 14 січня 1995 року, собор назвали на честь Борщівської ікони Божої Матері. Щороку віряни урочисто вшановують з’явлення Матер і Божої поблизу храму. Так було і цього липневого дня. За доброю традицією, у річницю цієї знаменної події архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор у співслужінні духовенства звершив Божественну літургію в соборі Борщівської ікони Пресвятої Богородиці. Першими привітали Високопреосвященнішого владику парафіяни та настоятель храму протоієрей Іван Яворський. На початку служби Його Високопреосвященство вручив чергову богослужбову нагороду — право носіння камилавки — священнику Іванові Мазурику. Багато людей цього дня прийшли, щоб попросити заступництва Богородиці, приступити до Святих Таїнств сповіді і причастя та послухати пастирське слово владики. У зверненій до усіх присутніх проповіді Його Високопреосвященство закликав віруючих не тільки просити у Пресвятої Богородиці про здоров’я, благополуччя і заступництво у справах, а й через істинну віру в Господа та дотримання Заповідей Божих за земного життя готувати собі оселі в Царстві небесному. Також цього дня парафіяни приві- тали настоятеля храму о. Івана Яворського із 40-річчям священичого служіння. 5 серпня минає 40 років з дня висвячення декана Борщівського благочиння, настоятеля собору Борщівської ікони Божої Матері, митрофорного протоієрея отця Івана Яворського. Сорок років служіння людям і Богов і! Завдяки Іванові Яворському у Борщеві постав величний храм, відновлено зруйновану каплицю і повернуто із забуття святість місця, де з’явилася людям Матір Божа. Майстер народної творчості, ві- дома на Тернопільщині художниця і вишивальниця Тетяна Окальська подарувала о. Іванові Яворському вишиту картину, де зобразила його на фоні собору. Після богослужіння архієпископ Нестор разом із духовенством звершив водосвятний молебень і відслужив заупокійну літію за загиблими патріотами України біля пам’ятника Героям Небесної сотні. Ірина МАДЗІЙ. Фото Тетяни ОКАЛЬСЬКОЇ.