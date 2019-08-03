Проїзд у тролейбусах для учнів і студентів Тернополя буде безкоштовний

ІЗ ПОЧАТКУ ВЕРЕСНЯ ПРОЇЗД В ЕЛЕКТРИЧНОМУ ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТ І ТЕРНОПОЛЯ ТА В КОМУНАЛЬНИХ АВТОБУСАХ ДЛЯ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ БУДЕ БЕЗКОШТОВНИМ. ЯК РОЗПОВІДАЄ МІСЬКИЙ ГОЛОВА СЕРГІЙ НАДАЛ, ТАКИМ ПРАВОМ ЗМОЖУТЬ СКОРИСТАТИСЯ УСІ ВЛАСНИКИ УЧНІВСЬКОЇ/ СТУДЕНТСЬКОЇ «КАРТКИ ТЕРНОПОЛЯНИНА». «Уже з першого вересня всі учні та студенти міста, які мають «Картку тернополянина», зможуть безкоштовно їздити в міських тролейбусах і комунальних автобусах. Отож для проїзду їм необхідно буде лише пред’явити відповідну учнівську/студентську карту та отримати квиток за проїзд», — зазначає Сергій Надал. Також міський голова заявив, що надалі діють інші пільги для проїзду у громадському транспорті Тернополя, які не мають обмеження в кількості пільговиків. Нагадаємо, що у громадському транспорті Тернополя при пред’явленні відповідної «Картки тернополянина » пільгові категорії населення мають право на безкоштовний проїзд у всіх тролейбусах, маршрутках та автобусах без обмежень. Зокрема, при наявності пільгової «Картки тернополянина » людей усіх пільгових категорій у тролейбусах і маршрутках перевозять безкоштовно та в необмеженій кількості. Тобто всі пенсіонери, ветерани та інваліди, які мають права на безкоштовний проїзд, будуть їздити безкоштовно. Учасники бойових дій і добровольці також надалі їздитимуть безкоштовно і без обмежень при наявності посвідчення «Учасника бойових дій» та посвідчення добровольця. За матеріалами ТМР.