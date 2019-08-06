Снігу нема — чіпляйте ролики

Перша половина серпня — традиційно гаряча пора для вітчизняних майстрів санного спорту. На єдиній у нашій державі санній трасі в Кременці один за одним визначать імена лауреатів двох офіційних всеукраїнських стартів і традиційних міжнародних змагань на санкороликах «Кубок Бони».

Першими в боротьбу наприкінці минулого тижня вступили юніори. Літній чемпіонат України на санкороликах приніс перемогу в одномісних санях відомій уже нашій землячці з Кременця, призерці етапів Кубка світу минулого сезону Юліанні Туницькій і львів’янинові Ігореві Стахіву. Боротьба за два інші комплекти нагород, звісно, теж велася між представниками двох сусідніх шкіл, які культивують цей вид спорту. Причому завершилася на користь вихованців сільського товариства «Колос» і Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту.

На друге місце в суперечці дівчат Олени Смаги зі Львова наші земляки відповіли титулом віцечемпіона Олеся Волянюка і бронзовими медалями Наталії Хитренко та Олександра Сохацького.

У завершальному виді програми — командній естафеті — перемогли саночники з Львівщини. Компанію на п’єдесталі їм склали два екіпажі з Кременця.

Відразу ж після завершення змагань юніорів до офіційних тренувань приступили дорослі. Нагороди літнього чемпіонату України вони розіграють у четвер, 8 серпня. А завершиться цей тиждень перегонами традиційних міжнародних змагань на санкороликах «Кубок Бони».

Фото з архіву Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту