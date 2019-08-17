ТЕРНОПІЛЬ — МІСТО СТУДЕНТСЬКЕ

У ЧОТИРЬОХ НАЦІОНАЛЬНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ ТЕРНОПОЛЯ ТЕЖ ПІДБИВАЮТЬ ПІДСУМКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ. ПРИЙМАЛЬНІ КОМІСІЇ ТІЛЬКИ ПЕРЕВЕЛИ ПОДИХ І ВЗЯЛИСЯ ЗА ЗАРАХУВАННЯ КОНТРАКТНИКІВ. ВОНО ТРИВАТИМЕ ДО КІНЦЯ ВЕРЕСНЯ. ЩЕ ТРИВАЛІШИМ БУДЕ НАБІР НА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ЗА КОНТРАКТОМ. Тернопільському національному педагогічному університету ім. В. Гнатюка, за словами відповідального секретаря приймальної комісії Ігоря Гевка, Міносвіти рекомендувало 366 місць державного замовлення (йдеться про вступ на базі повної загально ї середньої освіти). Найбільше — на факультети іноземних мов (62), історії (44), хіміко-біологічний (48). «Згоріли» 17 державних місць. Переважно через те, що внаслідок широкого конкурсу держава виділила закладам на певні спеціальності тільки одне-два місця. Тож вступники не подавали оригіналів документів, бо зрозуміло, що університет не утримуватиме групу з одногодвох студентів. Щоправда, абітурієнт фізик (на фізику Міносвіти викроїло одне бюджетне місце) погодився навчатися, тож тепер університет просить дозволу перевести цього студента за згодою його батьків на іншу спеціальність у межах галузі знань. Вступникам на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», тобто випускникам коледжів, держава в ТНПУ виділила 119 місць денної форми навчання і 43 — заочної. Всі вони закриті. За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» у цьому закладі освіти було 442 державних місця на денну форму навчання і 63 — на заочну. Серед цьогорічних першокурсників педагогічного університету 231 студент навчатиметься за контрактом (на базі повної середньої освіти). Трохи зменшилася кількість контрактників заочної форми навчання. У Тернопільському національному медичному університеті ім. І. Горбачевського результати вступної кампанії за станом на 12 серпня такі: медицина — 342 особи, у тому числі 217 державного замовлення; стоматологія — 69, серед яких 5 державників; фармація — 84, в тому числі 10 державних; медсестринство — 22 особи, серед яких 5 державників; фізична терапія, ерготерапія — 50 осіб, тобто заповнений весь ліцензійний обсяг. Другий набір поспіль заклад оголошував набір парамедиків. Їх цьогоріч 25, у тому числі 15 бюджетників. На основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» на медицину вступили 78 осіб, на фармацію (заочна форма) — 106 осіб уже подали оригінали документів, хоч іспит складали 133 фармацевти. Проте цьогоріч університет пропонував вступати на фармацію і тим, котрі закінчили неспоріднені спеціальності, наприклад, акушерську чи фельдшерську справи. З таких є 27 осіб. — Цього року був сплеск на заочну форму медсестринства для молодших спеціалістів на здобуття ступеня бакалавра, — каже відповідальний секретар приймальної комісії Ігор Драч. — Писали іспит 308 вступників, 265 із них уже подали оригінали документів. Набір у магістратуру ми втримали на рівні минулого року і маємо 50 магістрів. Цьогоріч акредитували спеціальність «Фізична терапія» (магістр), відкрили заочну форму і вже маємо 25 заочників та кілька осіб на денну магістратуру. На нову спеціальність «Громадське здоров’я», де готуватимемо менеджерів охорони здоров’я, набрали 12 заочників. Також цьогоріч ми дозволили вступати на стоматологічне відділення молодшим спеціалістам як спорідненого, так і не спорідненого напрямів підготовки. Їх відповідно маємо 38 і 16. Незважаючи на пороговий прохідний бал ЗНО 150 з предметів на вибір для спеціальностей «Медицина» і «Стоматологія», а також на конкурсний бал 130 на «Фармацію, промислову фармацію», цієї вступної кампанії кількість студентів медуніверситету зросла на 150 порівняно з минулим роком. У Тернопільському національному технічному університеті ім. І. Пулюя й цього року, як і в попередні, найпопулярнішими за кількістю поданих заяв були ІТспеціальності й економічні. На рівні минулого року залишилася й кількість державних місць. Усі вони закриті. Найбільше бюджетних місць для вступників на базі загальної середньої освіти отримала спеціальність «Будівництво» (25). Для молодших спеціалістів найбільше держзамовлення було на ІТ-спеціальності й технічні — це 26—27 місць. Приблизно на 10—15 відсотків зросла порівняно з минулим роком кількість контрактників на базі повної загальної середньої освіти. На рівні минулого року залишився набір на бюджетній основі у магістратуру на ІТ- та економічні спеціальності. Зменшилася кількість контрактників. Уперше в ТНТУ відбувся набір на нову спеціальність —«Агроінженерію». Навчання тут поки тільки на платній основі. До Тернопільського національного економічного університету і його структурних підрозділів за станом на 12 серпня подано майже 3700 оригіналів документів. За державні кошти в ТНЕУ навчатимуться 910 осіб: 200 з них зарахували на перший курс за освітнім ступенем «Бакалавр», 529 — до магістратури і 181 — на навчання за скороченими програмами на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст». — Ми готуємо спеціалістів за 33-ма спеціальностями із 15-ти галузей знань, — розповідає відповідальний секретар приймальної комісії ТНЕУ Олександр Шашкевич. — Найпопулярнішими залишаються спеціальності: право, комп’ютерні науки, комп’ютерна інженерія, економіка (управління підприємством), інженерія програмного забезпечення, кібербезпека, управління персоналом, маркетинг, менеджмент, міжнародне право, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, правоохоронна діяльність, соціальне забезпечення, готельно-ресторанна справа, фінанси, банківська справа та страхування (митна справа), психологія. Цьогоріч у ТНЕУ відкрили чотири нові спеціальності: агрономія, екологія, професійна освіта (сфера обслуговування) та професійна освіта (документознавство). А за спеціальністю «Фізична культура і спорт» відкрили вступ на магістратуру. В університеті збільшилася кількість вступників на базі повної загальної середньо ї освіти на бакалаврат. Водночас, за словами Олександра Любомировича, зменшилася кількість випускників бакалаврату, які вступили до магістратури. Це обумовлено запровадженням єдиного вступного іспиту з іноземної мови. Загалом в Україні 43% вступників не склали його, тож не вступили до магістратури. Ліля КОСТИШИН.