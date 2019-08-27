У порушників відібрали ліцензії

Упродовж січня-липня цього року працівники управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів головного управління ДФС у Тернопільській області провели 156 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. До порушників застосували фінансові санкції на суму два мільйони 502,4 тисячі гривень.

Під час згаданих перевірок встановлено 158 порушень норм Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Зокрема, виявлено 85 фактів торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних. Окрім того, зафіксовано 23 факти роздрібної торгівлі тютюновими виробами поштучно. Мали місце і 17 випадків реалізації алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці. Фахівці фіскальної служби встановили також такі порушення, як роздрібна торгівля алкогольним напоями та тютюновими виробами без марок акцизного податку, без ліцензії тощо.

Упродовж січня-липня цього року анулювано 185 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Скасували і 180 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробними, з яких 12 — за продаж тютюнових виробів неповнолітнім.

Загалом же сьогодні підприємці області використовують 4583 ліцензії на реалізацію алкоголю та тютюну.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області