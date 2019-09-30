Позбавили ліцензій та оштрафували

Упродовж січня-серпня цього року працівники управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів головного управління ДПС у Тернопільській області провели 170 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. До порушників застосували фінансові санкції на суму два мільйони 629,6 тисячі гривень.

Під час перевірок установлено 172 порушення норм Закону України від «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального». Зокрема, виявлено 95 фактів торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін. Окрім того, 24 факти роздрібної торгівлі тютюновими виробами поштучно. Мали місце 20 випадків реалізації алкоголю на розлив для споживання на місці. Податківці встановили також такі порушення, як роздрібна торгівля алкогольним напоями та тютюновими виробами без марок акцизного податку, без ліцензії тощо.

Із початку цього року анульовано 393 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. З них дванадцять скасовані за продаж тютюнових виробів та алкоголю неповнолітнім.

Загалом на даний час підприємці області використовують 4584 ліцензії на реалізацію алкоголю та тютюну.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області