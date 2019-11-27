Позбавлені ліцензій, оштрафовані

Упродовж десяти місяців цього року працівники управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів головного управління ДПС у Тернопільській області провели 215 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. До порушників застосували фінансові санкції на суму 3,1 мільйона гривень.

Було встановлено 218 порушень норм законодавства, що регулює виробництво й обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Зокрема, виявлено 111 фактів торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін. Окрім того, зафіксовано 36 фактів роздрібної торгівлі тютюновими виробами поштучно. Зафіксовано також 25 випадків реалізації алкоголю на розлив для споживання на місці тощо.

Упродовж січня-жовтня цього року анульовано 270 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями 232 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами. Причому тринадцять 13 ліцензій скасовано через продаж тютюнових виробів та алкоголю неповнолітнім.

Загалом на цей час підприємці області використовують 4522 ліцензії на реалізацію алкоголю та тютюну.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області