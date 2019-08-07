Відшкодування ПДВ — прозоро та автоматично

Упродовж семи місяців 2019 року 138 суб’єктів господарювання Тернопільщини задекларували 387 мільйонів гривень бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Порівняно з торішніми січнем-липнем сума заявленого до відшкодування на розрахунковий рахунок податку на додану вартість зросла на 136 мільйонів.

Завдяки впровадженню електронного реєстру відшкодування ПДВ процес повернення платникам бюджетних коштів здійснюється прозоро та автоматично. Цього року, скажімо, платники Тернопільщини вже отримали з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 421 мільйон гривень. Торік у січні-липні було відшкодовано 250 мільйонів гривень. Окрім цього, з початку року фахівці фіскальної служби області упередили 1,6 мільйона гривень неправомірно задекларованого до відшкодування податку на додану вартість.

Загальний залишок заявленого і поки що невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 79 мільйонів гривень. Із них 63 мільйони знаходяться в стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів. А 16 мільйонів — на стадії судового та адміністративного розгляду.

Платники податків, до речі, мають можливість в онлайн-режимі відстежити та перевірити етап, на якому перебуває їх платіж, за допомогою електронного сервісу ДФС «Електронний кабінет платника». Переглянути реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування можна на офіційному порталі ДФС України в електронному кабінеті платника за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області