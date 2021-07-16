Платникам повернули 346 мільйонів гривень ПДВ

У січня-червні 2021 року про відшкодування податку на додану вартість заявили 120 суб’єктів господарювання — юридичних осіб Тернопільщини. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС в області Сергій Бабій.

Вони проінформували про повернення на розрахунковий рахунок 350 мільйонів гривень цього платежу.

«На початок липня цього року платникам відшкодовано з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 346 мільйонів гривень податку на додану вартість. Це на 89 мільйонів більше, ніж торік. Адже за січень-червень 2020 року юридичним особам повернули 257 мільйонів гривень ПДВ — зазначив він.

Виконувач обов’язків очільника ДПС в області також проінформував, що податківці виявили зловживання окремими суб’єктами господарювання. Після проведених упродовж першого півріччя цього року перевірок упереджено бюджетне відшкодування ПДВ на 5 мільйонів гривень — на 4,2 мільйона більше, ніж торік.

Загальний же залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив на початок липня 76 мільйонів гривень. Причому 60 мільйонів перебувають на стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами законодавства. Ще стосовно 16-ти мільйонів триває судовий та адміністративний розгляд.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області