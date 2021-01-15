Тернопільським бізнесменам відшкодували ПДВ

Торік суб’єктам підприємницької діяльності — юридичним особам Тернопільщини відшкодовано з державного бюджету грошовими коштами 546 мільйонів гривень податку на додану вартість. Про це проінформував начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

Загалом у січні-грудні минулого року про відшкодування податку на додану вартість повідомили 142 суб’єкти господарювання краю. Заявлена платниками до повернення сума склала 539 мільйонів гривень.

«Упродовж минулого року працівники податкової служби упередили 6 млн грн неправомірно заявленого до повернення ПДВ», — констатував посадовець.

Він також додав, що на початок 2021 року загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 78 мільйонів гривень. Із них 62 мільйони перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів, а 16 мільйонів — у судовому та адміністративному розглядах.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області