За порушення митних правил — штрафи

У січні-липні 2019 року фахівці Тернопільської митниці ДФС склали 62 протоколи про порушення митних правил. Про це повідомив заступник начальника — начальник управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії митниці Володимир Петрук.

— 42 протоколи стосувалися перевищення встановленого Митним кодексом України строку доставки товарів до органу доходів і зборів призначення, — детальніше роз’яснив пан Володимир. — Ще дев’ять склали за дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. А п’ять — через неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем.

Решта порушень стосувалися недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України, перевищення строку тимчасового ввезення товарів або ж їх зберігання, перевезення чи придбання товарів, увезених на митну територію України з приховуванням від митного контролю, дій, спрямованих на неправомірне зменшення розміру належних до сплати митних платежів.

Із початку року за постановами митниці в справах про порушення митних правил недобросовісні декларанти перерахували до Державного бюджету України 297,7 тисячі гривень штрафів. Розглянувши 49 справ про порушення митних правил, фахівці митниці винесли постанови про притягнення осіб до відповідальності, застосувавши штраф у сумі 414 тисяч гривень. До суду передали сім справ про порушення митних правил на загальну суму майже 522 тисячі гривень.

Окрім цього, з метою перевірки автентичності документів, поданих до митного контролю та митного оформлення, до уповноважених митних органів іноземних держав направили дев’ять запитів. Упродовж січня-липня цього року надійшло вісім відповідей від митних органів іноземних держав. Після їх опрацювання митники завели п’ять справ про порушення митних правил на загальну суму майже 3,4 мільйона гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області