Фінішували відразу за призерами

У польському Закопане завершився чемпіонат світу з шашок-100 серед спортсменів із вадами зору, порушенням слуху та ураженням опорно-рухового апарату. За нагороди планетарного форуму сперечалися 84 майстри древньої гри з одинадцяти країн.

У такій серйозній компанії не пасла задніх й об’єднана збірна України. Після десятиденних баталій у доробку наших земляків по чотири золоті і срібні медалі та дві бронзові.

Успішно виступили і дві вихованки тернопільського «Інваспорту». В турнірі жінок з ураженням опорно-рухового апарату позаторішня чемпіонка світу в командному заліку Ольга Концевич із Бережан виборола четверте місце. Під час змагань, до речі, друзі-суперники щиро привітали дівчину з 25-літнім ювілеєм.

Відразу за призерами в суперечці жінок із порушенням слуху фінішувала і Лариса Харчук із Тернополя, яка теж порадувала наставників зосередженою грою, непоступливістю характеру.

Тернопільські шашкістки тренуються під керівництвом майстра спорту Пантелеймона Яблонського.

На фото: збірна вітчизняних шашкістів після завершення церемонії нагородження. Третя зліва — Ольга КОНЦЕВИЧ, четверта справа — Лариса ХАРЧУК.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»