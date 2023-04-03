Серед дорослих перемогли господарі

Першого недільного квітневого ранку на майданчику зі штучним покриттям Тернопільського міського стадіону вирували футбольні пристрасті. Тернопільський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» визначив лауреатів цьогорічних відкритих чемпіонатів з міні-футболу серед спортсменів з інвалідністю серед дорослих і молоді.

У кожному з двох турнірів узяли участь по чотири колективи. Суперечка дорослих, як розповів заслужений працівник фізичної культури і спорту, заслужений тренер України Віктор Федорчак, завершилася тріумфом господарів. Друге місце дісталося прихильникам шкіряного м’яча з Рівного, третє — з Івано-Франківська, а роллю аутсайдерів змушені були втішатися гості зі Львова.

Натомість останні перемогли за підсумками баталій молодіжних колективів, випередивши команду з Івано-Франківська і дві — господарів. Відзнаки за третє місце, до речі, завоювали учні Тернопільського навчально-реабілітаційного центру. Аутсайдерами ж стали школярі Тернопільської спеціальної школи.

Про медалі, кубки і грамоти для лауреатів подбали управління молоді, спорту та іміджевих проєктів обласної військової адміністрації й управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради. За що їм щира вдячність від тернопільського «Інваспорту».

На фото: щасливі переможці.

Фото організаторів