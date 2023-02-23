На те він і фаворит

У Західному реабілітаційно-спортивному комплексі Національного комітету спорту осіб з інвалідністю України наприкінці минулого — на початку цього тижня визначилися лауреати чемпіонату нашої держави з лижних гонок та біатлону серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору. Старти у селі Яворів на Львівщині знову стали тріумфальними для студента магістратури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, багаторазового переможця і призера всеукраїнських та міжнародних змагань Тараса Радя.

Варто зазначити, що за нагороди турніру змагалися сім десятків атлетів з одинадцяти областей і столиці нашої держави. І, без сумніву, більшість із тих, хто змагався у класі LW 10—12 (сидячі), намагалися скласти гідну конкуренцію фавориту. Втім, як і зазвичай останнім часом, суперникам це не надто вдалося.

Заслужений майстер спорту з біатлону, майстер спорту міжнародного класу з лижних гонок упевнено довів свою перевагу над ними у біатлонному спринті на 7,5 кілометра, а також у лижних перегонах з інтервальним стартом на відрізку п’ять кілометрів.

Не залишилися без нагород на всеукраїнських змаганнях й інші наші земляки, якими опікується заслужений працівник фізичної культури і спорту, заслужений тренер України Віктор Федорчак. Ще один учасник останнього чемпіонату світу Володимир Черниш із Копичинців виборов титул віцечемпіона у лижних перегонах на десять кілометрів. А «бронза» дісталася студенту Західноукраїнського національного університету Андрієві Євтушенку з Порохової Чортківського району. Останній також може з повним правом занести собі до активу шості місця в біатлонному спринті і в лижних перегонах на п’ять кілометрів з інтервальним стартом.

На фото: лічені секунди до старту Тараса РАДЯ.

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