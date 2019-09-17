Нещодавно в Тернопільській митниці ДФС відбулася робоча зустріч керівництва з декларантами та митними брокерами. Ішлося про новації в митному законодавстві та проблемні питання, які виникають при застосуванні окремих норм законодавства з питань державної митної справи.

Розпочав нараду перший заступник начальника Тернопільської митниці ДФС Микола Криворучко, який для початку проінформував про основні показники роботи Тернопільської митниці ДФС за вісім місяців 2019 року стосовно наповнення державного бюджету, обсягів зовнішньоекономічних операцій та роботи митниці щодо створення сприятливих умов для полегшення здійснення зовнішньоекономічної діяльності. А також розповів про впровадження реформ та новацій у митній сфері, розвиток митних сервісів та усунення корупційних ризиків під час митного огляду та оформлення.

Далі учaсники наради обговорили основні новaції тa зміни зaконодaвствa, які запровадили новий порядок митного оформлення транспортних засобів на іноземній реєстрації. Зокрема, начальник відділу організації митного контролю та оформлення Тернопільської митниці ДФС Тарас Гутик повідомив, що з 25 листопада 2018-го до 12 вересня 2019 року митницею оформлено 4503 транспортні засоби на іноземній реєстрації — так звані «євробляхи». За митне оформлення цих транспортних засобів їхні власники сплатили понад 280 мільйонів гривень митних платежів.

Під час зустрічі присутніх також ознайомили з переліком товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації, які розширив уряд України.

Після постійного аналізу помилок, допущених у митних деклараціях, митники повідомили деклaрaнтів в брокерів про основні порушення, які допускaються ними при здійсненні деклaрувaння товaрів і трaнспортних зaсобів, тa передбaчену відповідальність. Керівництво митниці також наголосило на необхідності і важливості взаємодії митниці з митними брокерами і декларантами при митному оформленні.

Натомість митні брокери і представники бізнесу мали змогу звернутися до керівництва митниці з проблемними питаннями, які виникають при здійсненні митних процедур.

Фото Тернопільської митниці ДФС