Найчастіше декларують спадщину і дарування

Із початку 2019 року свій конституційний обов’язок щодо декларування доходів уже виконали 11734 мешканці Тернопільщини. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порівняно з минулим роком кількість декларантів зросла на 2747 осіб. Про отримані торік неоподатковані доходи заявили 7025 мешканців області. Правом на податкову знижку за цей період скористалися 4709 осіб.

Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань становить 22,3 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 4,2 мільйона військового збору.

Найчастіше декларанти заявляли про отримання спадку та дарування — 1427 осіб, які отримали 156,5 мільйона гривень доходу. Продажу рухомого чи нерухомого майна, а також здача в найм майна принесли 685-м та 361-му декларанту відповідно 73,4 мільйона та 11,4 мільйона гривень доходу. Доходи, отримані від незалежної професійної діяльності, задекларували 306 мешканців області на суму 25,5 мільйона гривень. Ще 77 краян інформували про отримання 28,7 мільйона гривень інвестиційного прибутку.

Найбільші суми податку на доходи фізичних осіб (7,4 мільйона і 4,6 мільйона гривень) визначили громадянам, які отримували торік подарунки та спадщину і здійснювали незалежну професійну діяльність. Тим, хто отримував доходи від продажу майна чи отримували іноземні доходи, належить сплатити відповідно 3,2 мільйона і 3 мільйони гривень податку.

Відрадно, що 95 мешканців нашої області, які отримували доходи за кордоном, виконали свій конституційний обов’язок. Вони задекларували 17,2 мільйона гривень доходу.

Окрім цього, 44 особи заявили про отримання мільйонних статків на загальну суму 126,5 мільйона гривень. Основними джерелами доходів мільйонерів є продаж чи здача в оренду нерухомого та рухомого майна, спадщини чи дарування, іноземні доходи, інвестиційні прибутки тощо. Мільйонери мають додатково сплатити 6,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 900 тисяч гривень військового збору.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області