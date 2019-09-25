Поспарингували із сусідами

Уже стало доброю традицією проводити матчеві зустрічі з боксу серед прихильників цього виду одноборств. Скажімо, минулої суботи, 21 вересня, у Тернополі в спортивному залі VIKING GUM юні місцеві майстри шкіряної рукавички помірялися силами з однолітками з Хмельницького.

Вихованці відділення боксу Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту порадували своїх тренерів Руслана та Анатолія Фірманів. Перемоги в своїх вагових категоріях здобули Захар Фірман, Артем Сорочан, Андрій Пиндус, Маркіян Собчак, Артур Гримак та Артур Довгошия.

Подібні спаринги, переконані наставники обох команд надзвичайно корисні для юних атлетів, допомагають їм набути досвіду, вдосконалювати майстерність. Всіх учасників матчевої зустрічі нагородили медалями і грамотами.

А. ЯЦИНА,

заступник директора Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

На фото: Анатолій ФІРМАН разом із вихованцями після церемонії нагородження.

Фото з архіву навчального спортивного закладу