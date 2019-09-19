Віддають перевагу спрощеній системі оподаткування

Станом на початок вересня 2019 року на обліку в податковій перебувало 34430 приватних підприємців Тернопільщини. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Із них 33248 громадян (97 відсотків) — основні платники податків, які здійснюють діяльність. Зокрема, 6756 (20 відсотків) підприємців застосовують загальну систему оподаткування, 26492 (80 відсотків) підприємців провадять діяльність, застосовуючи спрощену систему оподаткування.

Найчастіше підприємці обирають другу групу єдиного податку. Їх є трохи більше половини — 13365 осіб. Понад 30 відсотків або 8247 фізичних осіб — підприємців надали перевагу третій групі єдиного податку. На першій же групі спрощеної системи оподаткування перебувають 4880 підприємців (18 відсотків).

Варто також нагадати особливості кожної групи єдиного податку. Перша група дозволена для підприємців, які надають побутові послуги населенню або ж здійснюють торгівлю з лотків на ринку, при річному ліміті доходу дo 300000 гривень, сплачують податок за ставкою до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму, тoбто до 192,10 гривні в 2019 році, без найманих працівників. Друга група єдиного податку актуальна для тих, хто працюватиме в межах річного доходу дo 1500000 гривень, застосовуючи ставку дo 20 відсотків мінімальної зарплати (тoбто у 2019 році — до 834,60 гривні), використовуючи працю до десяти найманих осіб.

Третя група спрощеної системи оподаткування дозволяє працювати за таких умов: річний ліміт доходу — дo 5000000 гривень; ставка податку — 3 відсотки (платники ПДВ) або 5 відсотків (неплатники ПДВ) вiд обороту, кількість наймaних працівників необмежена.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області