Більшість — на спрощеній системі

На початок жовтня цього року на обліку територіальних органів головного управління ДПС у Тернопільській області перебували 34432 приватних підприємці. З них 33316 суб’єктів господарювання активно здійснюють діяльність.

Майже вісімдесят відсотків приватних підприємців (26607 осіб) обрали спрощену систему оподаткування. Решта 6709 суб’єктів підприємницької діяльності застосовують загальну систему.

Серед перших найпопулярнішою є друга група єдиного податку. Їй віддали перевагу трохи більше половини суб’єктів малого підприємництва — 13356 осіб. Третя група спрощеної системи оподаткування актуальна для 8376 приватних підприємців. Платниками ж першої групи єдиного податку є 4875 бізнесменів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області